Ограничения на подачу электроэнергии ввели в столице Абхазии

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания "Черноморэнерго" ввела в столице Абхазии Сухуме часовые ограничения на подачу электроэнергии в связи с высокими нагрузками на подстанции. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.



Ранее сообщалось, что с 18 декабря началась поставка в Абхазию электроэнергии из РФ в связи с энергодефицитом. После этого были отменены веерные отключения по всей республике, однако с наступлением холодов в Сухуме, где проживает около 60 тыс. человек, стали происходить частые аварии из-за перегрузки сетей.



"Вводятся ограничения на подачу электроэнергии в Сухуме из-за высоких нагрузок на подстанции "Сухум-1". Отключать электричество в столице будут по графику на один час с 17:00", - говорится в сообщении.



