Несмотря на сильный снегопад московские аэропорты работают в штатном режиме
17:10 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово, сейчас видимость в районе воздушной гавани составляет порядка 650 метров. "Работаем штатно", - сказал собеседник агентства. В аэропорту не зафиксировано уходов самолетов на запасные аэродромы или задержек по метеорологическим условиям российской столицы.
Штатно работает и аэропорт Шереметьево. По словам его официального представителя Анны Захаренковой, специалисты "в штатном режиме обеспечивают обслуживание воздушных судов и пассажиров". "Вылет-прилет осуществляются по расписанию", - подчеркнула Захаренкова в беседе с ТАСС.
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