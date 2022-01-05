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Несмотря на сильный снегопад московские аэропорты работают в штатном режиме

17:10 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад, обрушившийся на регион во второй половине дня среды.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово, сейчас видимость в районе воздушной гавани составляет порядка 650 метров. "Работаем штатно", - сказал собеседник агентства. В аэропорту не зафиксировано уходов самолетов на запасные аэродромы или задержек по метеорологическим условиям российской столицы.

Штатно работает и аэропорт Шереметьево. По словам его официального представителя Анны Захаренковой, специалисты "в штатном режиме обеспечивают обслуживание воздушных судов и пассажиров". "Вылет-прилет осуществляются по расписанию", - подчеркнула Захаренкова в беседе с ТАСС.

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