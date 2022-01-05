Атаке протестующих подвергся офис телеканала "Мир" в Алма-Ате
17:20 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Алма-Ате разгромлен офис представительства МТРК "Мир". Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности", - сказано в заявлении.
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