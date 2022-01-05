Атаке протестующих подвергся офис телеканала "Мир" в Алма-Ате

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис представительства телеканала "Мир" в Алма-Ате подвергся атаке протестующих, сотрудники эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале "Мир-24. Первый Евразийский".



"В Алма-Ате разгромлен офис представительства МТРК "Мир". Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности", - сказано в заявлении.



