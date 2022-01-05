На участии в переговорах между США и Россией настаивает ЕС

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз должен принимать участие в запланированных на следующую неделю переговорах между США и Россией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду в Луганской области на брифинге с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.



"Если Россия хочет общаться, то, естественно, надо организовать диалог. Но в предстоящих переговорах задействованы не только две стороны, темы [переговоров] касаются не только РФ и не только США. Если будут обсуждаться вопросы безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров", - сказал Боррель.



При этом он признал, что такие переговоры - процесс "не одного дня". "Это может продолжаться недели и месяцы", - отметил представитель ЕС, добавив, что было бы "нехорошей идеей" отказаться от переговоров, предложенных Россией.



