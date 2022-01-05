У посольства Казахстана в Москве задержали семерых активистов

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали у посольства Казахстана в Москве семерых активистов "Революционной рабочей партии", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



"Семеро активистов "Революционной рабочей партии" задержаны у здания посольства Казахстана на Чистых прудах", - рассказал собеседник агентства.



Активисты устроили пикеты с плакатами напротив посольства. Их доставили в отделение полиции.



