Любое прославление преступлений национал-социалистов в Германии осуждается - МИД ФРГ

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Германии решительно выступает против любых форм прославления преступлений национал-социалистического режима. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, отвечая на вопрос о факельных маршах, которые прошли на Украине в честь Степана Бандеры.



"Федеральное правительство осуждает любую форму антисемитизма, любую глорификацию преступлений нацистов", - сказал Бургер. В этом контексте Берлин осуждает и преступления, совершенные "в том числе под руководством Бандеры", добавил он. "Нужно помнить, что значительная часть этих преступлений была совершена в коллаборации с немецкими оккупационными силами", - сказал представитель ведомства.



Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.



