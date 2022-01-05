Любое прославление преступлений национал-социалистов в Германии осуждается - МИД ФРГ
18:55 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Федеральное правительство осуждает любую форму антисемитизма, любую глорификацию преступлений нацистов", - сказал Бургер. В этом контексте Берлин осуждает и преступления, совершенные "в том числе под руководством Бандеры", добавил он. "Нужно помнить, что значительная часть этих преступлений была совершена в коллаборации с немецкими оккупационными силами", - сказал представитель ведомства.
Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.
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