Дополнительные подразделения полиции стянуты к президентскому дворцу в Нур-Султане
19:50 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подходы ко дворцу с проспекта Мангилик Ел сейчас перекрыты. Дежурят более сотни стражей порядка в полной боевой экипировке. В каждой арке, через которую можно попасть на территорию, прилегающую ко дворцу, находятся по несколько сотрудников полиции.
По проспекту тем временем продолжается движение машин без каких-либо ограничений. Ситуация остается спокойной, но на улицах людей практически нет.
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