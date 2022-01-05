Дополнительные подразделения полиции стянуты к президентскому дворцу в Нур-Султане

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные подразделения полиции стянуты за последний час ко дворцу президента Казахстана в Нур-Султане, сообщает корр. ТАСС с места событий.



Подходы ко дворцу с проспекта Мангилик Ел сейчас перекрыты. Дежурят более сотни стражей порядка в полной боевой экипировке. В каждой арке, через которую можно попасть на территорию, прилегающую ко дворцу, находятся по несколько сотрудников полиции.



По проспекту тем временем продолжается движение машин без каких-либо ограничений. Ситуация остается спокойной, но на улицах людей практически нет.



