С начала нового года возобновлен транзит газа через территорию Украины в Румынию - оператор ГТС
19:55 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Газ поставляется через точку межгосударственного соединения "Орловка - Исакча", - сказано в нем. На январь этого года забронированы мощности указанного направления в объеме 4,9 млн куб. м в сутки, или 152 млн куб. м в месяц.
Оператор сообщил, что с апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины через "Турецкий поток".
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