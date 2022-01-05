С начала нового года возобновлен транзит газа через территорию Украины в Румынию - оператор ГТС

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транзит российского природного газа через территорию Украины в Румынию возобновился с начала нового года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины" в среду.



"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Газ поставляется через точку межгосударственного соединения "Орловка - Исакча", - сказано в нем. На январь этого года забронированы мощности указанного направления в объеме 4,9 млн куб. м в сутки, или 152 млн куб. м в месяц.



Оператор сообщил, что с апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины через "Турецкий поток".



