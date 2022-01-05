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Из-за слухов о захвате аэропорта таксисты в Алма-Ате просят с пассажиров до 1000$

20:00 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таксисты в Алма-Ате на фоне слухов о захвате аэропорта отказываются везти туда пассажиров либо запрашивают огромные цены.

"Нет, это опасно, говорят, захвачен аэропорт, не поедем", - заявляют они. Те же, кто соглашается, просят заплатить 1 000 долларов при обычной цене порядка пяти долларов", - передает в среду корр. ТАСС с места события.

По его словам, нет возможности выбраться из Алма-Аты и через Бишкек. За маршрут до столицы Киргизии таксисты просят сумму, эквивалентную 55 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что группа протестующих из десятков человек выдвинулась с центральной площади Алма-Аты к аэропорту. Дорога займет пешком порядка четырех часов. На прилегающих к площади улицах силовиков не видно. На трассе, ведущей к аэропорту, пока тоже нет спецтехники.


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