Из-за слухов о захвате аэропорта таксисты в Алма-Ате просят с пассажиров до 1000$

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таксисты в Алма-Ате на фоне слухов о захвате аэропорта отказываются везти туда пассажиров либо запрашивают огромные цены.



"Нет, это опасно, говорят, захвачен аэропорт, не поедем", - заявляют они. Те же, кто соглашается, просят заплатить 1 000 долларов при обычной цене порядка пяти долларов", - передает в среду корр. ТАСС с места события.



По его словам, нет возможности выбраться из Алма-Аты и через Бишкек. За маршрут до столицы Киргизии таксисты просят сумму, эквивалентную 55 тысячам рублей.



Ранее сообщалось, что группа протестующих из десятков человек выдвинулась с центральной площади Алма-Аты к аэропорту. Дорога займет пешком порядка четырех часов. На прилегающих к площади улицах силовиков не видно. На трассе, ведущей к аэропорту, пока тоже нет спецтехники.





