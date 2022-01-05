В торжествах по случаю 300-летия прокуратуры примет участие генпрокурор Словакии

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка примет в РФ участие в предстоящих торжествах по случаю 300-летия прокуратуры России. Об этом ТАСС сообщили в среду в секретариате генпрокурора республики.



"Генеральный прокурор Словакии [Марош Жилинка] с 11 января по 13 января примет [в РФ] участие в торжествах по случаю 300-летия прокуратуры России. В них будут задействованы представители 34 стран и международных организаций", - отметили в секретариате.





