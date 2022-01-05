Впервые с 22 апреля курс доллара на торгах Московской биржи превысил 76 руб.

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,88% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 76,0275 руб., свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:41 мск.



В последний раз курс доллара находился на отметке выше 76 руб. 22 апреля 2021 г.



К 19:43 мск курс доллара находился на уровне 76,13 руб. (+1,04%). Курс евро рос на 1,47%, до 86,23 руб.





