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НОВОСТИ

Впервые с 22 апреля курс доллара на торгах Московской биржи превысил 76 руб.

20:20 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,88% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 76,0275 руб., свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:41 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 76 руб. 22 апреля 2021 г.

К 19:43 мск курс доллара находился на уровне 76,13 руб. (+1,04%). Курс евро рос на 1,47%, до 86,23 руб.


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