0
0
78
НОВОСТИ

На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения - СМИ

20:35 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана. Об этом в среду сообщает телеканал "Мир-24".

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.

В среду Токаев на фоне беспорядков сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 05.01.2022
Участники массовых беспорядков в Алма- Ате захватили здание КНБ Казахстана
0
115
20:30 05.01.2022
США выгодны массовые протесты в Казахстане - украинский эксперт
0
122
20:20 05.01.2022
Впервые с 22 апреля курс доллара на торгах Московской биржи превысил 76 руб.
0
122
20:10 05.01.2022
В торжествах по случаю 300-летия прокуратуры примет участие генпрокурор Словакии
0
138
20:00 05.01.2022
Из-за слухов о захвате аэропорта таксисты в Алма-Ате просят с пассажиров до 1000$
0
147
19:55 05.01.2022
С начала нового года возобновлен транзит газа через территорию Украины в Румынию - оператор ГТС
0
164
19:50 05.01.2022
Дополнительные подразделения полиции стянуты к президентскому дворцу в Нур-Султане
0
173
18:55 05.01.2022
Любое прославление преступлений национал-социалистов в Германии осуждается - МИД ФРГ
0
272
18:45 05.01.2022
У посольства Казахстана в Москве задержали семерых активистов
0
282
18:35 05.01.2022
На участии в переговорах между США и Россией настаивает ЕС
0
275

Возврат к списку