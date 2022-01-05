На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения - СМИ

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана. Об этом в среду сообщает телеканал "Мир-24".



Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.



В среду Токаев на фоне беспорядков сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям.



