В результате беспорядков в Казахстане погибли восемь правоохранителей, более трехсот ранены

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Казахстана погибли, еще 317 получили ранения в результате беспорядков в ряде регионов страны. Об этом в среду сообщил портал zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве также заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами, и призвали граждан не поддаваться на их провокации.