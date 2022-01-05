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НОВОСТИ

В результате беспорядков в Казахстане погибли восемь правоохранителей, более трехсот ранены

21:50 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Казахстана погибли, еще 317 получили ранения в результате беспорядков в ряде регионов страны. Об этом в среду сообщил портал zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве также заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами, и призвали граждан не поддаваться на их провокации.

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