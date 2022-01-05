На центральных улицах Алма-Аты протестующие беспрепятственно громят город - ТАСС
22:30 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таксисты тоже отмечают, что нигде не видно ни полиции, ни военных. Протестующие жгут пожарные машины, которые приезжают тушить мэрию и резиденцию президента, — сожжено как минимум три машины. В городе громят витрины магазинов, грабят аптеки, ломают банкоматы.
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