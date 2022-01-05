0
0
69
НОВОСТИ

На центральных улицах Алма-Аты протестующие беспрепятственно громят город - ТАСС

22:30 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патрули силовиков отсутствуют на центральных улицах Алма-Аты, протестующие беспрепятственно громят город. Об этом сообщает в среду корр. ТАСС с места событий.

Таксисты тоже отмечают, что нигде не видно ни полиции, ни военных. Протестующие жгут пожарные машины, которые приезжают тушить мэрию и резиденцию президента, — сожжено как минимум три машины. В городе громят витрины магазинов, грабят аптеки, ломают банкоматы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

22:45 05.01.2022
Токаев сменил главу КНБ и начальника охраны президента
0
0
22:25 05.01.2022
В Алматы началась спецоперация. Аэропорт освобождён
0
72
22:11 05.01.2022
Токаев дал оценку ситуации в стране на заседании Совбеза Казахстана
0
97
22:02 05.01.2022
Президент Казахстана обратился к странам ОДКБ за помощью
0
128
21:50 05.01.2022
В результате беспорядков в Казахстане погибли восемь правоохранителей, более трехсот ранены
0
133
20:40 05.01.2022
Участники массовых беспорядков в Алма- Ате захватили здание КНБ Казахстана
0
288
20:35 05.01.2022
На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения - СМИ
0
257
20:30 05.01.2022
США выгодны массовые протесты в Казахстане - украинский эксперт
0
283
20:20 05.01.2022
Впервые с 22 апреля курс доллара на торгах Московской биржи превысил 76 руб.
0
213
20:10 05.01.2022
В торжествах по случаю 300-летия прокуратуры примет участие генпрокурор Словакии
0
223

Возврат к списку