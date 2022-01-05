На центральных улицах Алма-Аты протестующие беспрепятственно громят город - ТАСС

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патрули силовиков отсутствуют на центральных улицах Алма-Аты, протестующие беспрепятственно громят город. Об этом сообщает в среду корр. ТАСС с места событий.

Таксисты тоже отмечают, что нигде не видно ни полиции, ни военных. Протестующие жгут пожарные машины, которые приезжают тушить мэрию и резиденцию президента, — сожжено как минимум три машины. В городе громят витрины магазинов, грабят аптеки, ломают банкоматы.