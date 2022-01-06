Токаев сменил главу КНБ и начальника охраны президента

22:45 Источник: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Макена Исабекова от должности замначальника службы госохраны - начальника службы охраны президента, сообщила пресс-служба главы государства.

Также Токаев подписал указ о назначении новым главой Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщила пресс-служба главы государства. Карим Масимов, возглавлявший КНБ с 2016 года, освобожден от должности.

Государства сменил и заместителя председателя КНБ - директора Службы специального назначения "А". Новым заместителем указом президента назначен Берик Кунанбаев. Ранее занимавший эту должность Ануар Садыкулов освобожден от должности.