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НОВОСТИ

Токаев сменил главу КНБ и начальника охраны президента

22:45 05.01.2022 Источник: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Макена Исабекова от должности замначальника службы госохраны - начальника службы охраны президента, сообщила пресс-служба главы государства.

Также Токаев подписал указ о назначении новым главой Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщила пресс-служба главы государства. Карим Масимов, возглавлявший КНБ с 2016 года, освобожден от должности.

Государства сменил и заместителя председателя КНБ - директора Службы специального назначения "А". Новым заместителем указом президента назначен Берик Кунанбаев. Ранее занимавший эту должность Ануар Садыкулов освобожден от должности.

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