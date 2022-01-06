Алматы. Автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие - СМИ

00:25 Источник: Интерфакс

В Алматы слышны автоматные очереди, жители в социальных сетях и мессенджерах сообщают о перестрелке с применением автоматического оружия.

Очевидцы сообщают, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди. Жителей Алматы по громкоговорителям призывают покинуть улицы.