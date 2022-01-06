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НОВОСТИ

Алматы. Автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие - СМИ

00:25 06.01.2022 Источник: Интерфакс

В Алматы слышны автоматные очереди, жители в социальных сетях и мессенджерах сообщают о перестрелке с применением автоматического оружия.

Очевидцы сообщают, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди. Жителей Алматы по громкоговорителям призывают покинуть улицы.

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