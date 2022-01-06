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НОВОСТИ

Миротворцы ОДКБ направляются в Казахстан - Пашинян

01:00 06.01.2022 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки. Пашинян в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян в фейсбуке.


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