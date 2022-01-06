Калашников пояснил, какие задачи будут выполнять миротворцы ОДКБ в Казахстане

01:10 Источник: Интерфакс

Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут в основном обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет президент Казахстана нужным", - сказал Калашников "Интерфаксу" в четверг.

Он также считает, что "зачистку и все, что происходит сейчас, делают, ведь не ОДКБ, а местные силы". "ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее", - сказал глава комитета.