Калашников пояснил, какие задачи будут выполнять миротворцы ОДКБ в Казахстане
01:10 06.01.2022 Источник: Интерфакс
"Миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет президент Казахстана нужным", - сказал Калашников "Интерфаксу" в четверг.
Он также считает, что "зачистку и все, что происходит сейчас, делают, ведь не ОДКБ, а местные силы". "ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее", - сказал глава комитета.
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