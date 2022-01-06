Перед мэрией а Алма-Ате началась перестрелка между военными и вооруженными людьми

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На площади перед мэрией в Алма-Ате началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми. На площадь прибыли войска, начали операцию по "зачистке" территории от зачинщиков беспорядков, сообщает корр. ТАСС.



Ранее на площадь подъехали десятки вооруженных людей, агрессивно настроенных, в том числе к журналистам. Через некоторое время на БТР и грузовиках прибыли порядка 300 военных, одинаково экипированных в зеленый камуфляж и маски, они начали окружать площадь по периметру, выдавливая гражданских за оцепление. Позже началась стрельба внутри кольца. При этом военные стреляли в воздух.



В ночь на четверг комендатура Алма-Аты сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе.



