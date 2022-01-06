На фоне протестов в Казахстане стоимость урана выросла на 8%
09:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, в среду стоимость урана на мировых рынках выросла до 45,25 доллара за фунт. В минувший вторник стоимость фунта урана составляла 42 доллара, суточный рост составил около 8%. Блумберг напоминает что Казахстан производит порядка 40% мировых поставок урана. Ранее сообщалось, что на фоне протестов акции казахстанской компании "Казатомпром", занимающейся добычей природного урана, упали на Лондонской фондовой бирже на 8,8%.
"В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им, - приводит Блумберг слова главы UxC Джонатана Хинза. - Несмотря на то что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки".
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