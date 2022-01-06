На фоне протестов в Казахстане стоимость урана выросла на 8%

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость урана на мировых торговых площадках выросла почти на 8% на фоне продолжающихся протестов в Казахстане. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Блумберг со ссылкой на данные специализированной платформы UxC, отслеживающей мировые цены на уран.



По ее данным, в среду стоимость урана на мировых рынках выросла до 45,25 доллара за фунт. В минувший вторник стоимость фунта урана составляла 42 доллара, суточный рост составил около 8%. Блумберг напоминает что Казахстан производит порядка 40% мировых поставок урана. Ранее сообщалось, что на фоне протестов акции казахстанской компании "Казатомпром", занимающейся добычей природного урана, упали на Лондонской фондовой бирже на 8,8%.



"В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им, - приводит Блумберг слова главы UxC Джонатана Хинза. - Несмотря на то что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки".



