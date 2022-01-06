Подходящего кандидата на должность посла в Киеве у США пока нет - СМИ
10:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Джо Байден занимает пост президента США уже почти год. За это время он успел выдвинуть претендентов на должности руководителей американских дипмиссий в ряде стран, но не на Украине. "Даже некоторые из самых сфокусированных на Украине [американских] законодателей не в курсе относительно [возможной] кандидатуры, это признак того, что "правильный человек" еще не найден", - говорится в статье, опубликованной во вторник на сайте "Политико".
"Это необъяснимо", - заявил изданию бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор. По его словам, представители администрации, с которыми он поддерживает контакт, не могут ответить на вопрос, почему кандидат на пост посла в Киеве до сих пор не объявлен. "Я совсем недавно спрашивал - в понедельник", - отметил Тейлор.
Как поясняет "Политико", чаще всего в качестве возможного претендента на должность посла США на Украине называют кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент является американским послом в Словакии. Реже упоминается посол США в Греции Джеффри Пайетт. Он уже возглавлял дипмиссию США в Киеве в 2013-2016 гг. В свою очередь другой бывший посол в Киеве Стивен Пайфер заявил изданию, что Кристина Квин, которая в настоящий момент является временным поверенным в делах США на Украине, "превосходно выполняет свою работу". "Почему бы не назначить ее?" - задался вопросом Пайфер.
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