Подходящего кандидата на должность посла в Киеве у США пока нет - СМИ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация пока не нашла подходящего кандидата на должность посла США на Украине. К такому выводу пришла газета "Политико", проанализировав текущую ситуацию.



Джо Байден занимает пост президента США уже почти год. За это время он успел выдвинуть претендентов на должности руководителей американских дипмиссий в ряде стран, но не на Украине. "Даже некоторые из самых сфокусированных на Украине [американских] законодателей не в курсе относительно [возможной] кандидатуры, это признак того, что "правильный человек" еще не найден", - говорится в статье, опубликованной во вторник на сайте "Политико".



"Это необъяснимо", - заявил изданию бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор. По его словам, представители администрации, с которыми он поддерживает контакт, не могут ответить на вопрос, почему кандидат на пост посла в Киеве до сих пор не объявлен. "Я совсем недавно спрашивал - в понедельник", - отметил Тейлор.



Как поясняет "Политико", чаще всего в качестве возможного претендента на должность посла США на Украине называют кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент является американским послом в Словакии. Реже упоминается посол США в Греции Джеффри Пайетт. Он уже возглавлял дипмиссию США в Киеве в 2013-2016 гг. В свою очередь другой бывший посол в Киеве Стивен Пайфер заявил изданию, что Кристина Квин, которая в настоящий момент является временным поверенным в делах США на Украине, "превосходно выполняет свою работу". "Почему бы не назначить ее?" - задался вопросом Пайфер.



