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Увязка гарантий безопасности со стратегической стабильностью РФ не устраивает - Рябов

10:30 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотели бы сделать тему гарантий безопасности России элементом диалога о стратегической стабильности, но Москву это не полностью устраивает. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Наши американские коллеги по некоторым признакам хотели бы, наоборот, тему гарантий безопасности сделать элементом диалога по стратегической стабильности. Это, конечно, нас не во всем устраивает", - сказал он.

При этом, как отметил Рябков, успех диалога РФ и США по стратегической стабильности не находится в "тотальной зависимости" от прогресса в переговорах по гарантиям безопасности.

"Успех диалога по стратстабильности не находится в тотальной зависимости от продвижения по тематике гарантий, хотя взаимосвязь есть, ее отрицать было бы неправильно", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он добавил, что состав переговорщиков по гарантиям безопасности не по всем позициям совпадает с составом представителей РФ, занимающихся двусторонним обсуждением с Вашингтоном стратегической стабильности.

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