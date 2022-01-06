Увязка гарантий безопасности со стратегической стабильностью РФ не устраивает - Рябов
10:30 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наши американские коллеги по некоторым признакам хотели бы, наоборот, тему гарантий безопасности сделать элементом диалога по стратегической стабильности. Это, конечно, нас не во всем устраивает", - сказал он.
При этом, как отметил Рябков, успех диалога РФ и США по стратегической стабильности не находится в "тотальной зависимости" от прогресса в переговорах по гарантиям безопасности.
"Успех диалога по стратстабильности не находится в тотальной зависимости от продвижения по тематике гарантий, хотя взаимосвязь есть, ее отрицать было бы неправильно", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он добавил, что состав переговорщиков по гарантиям безопасности не по всем позициям совпадает с составом представителей РФ, занимающихся двусторонним обсуждением с Вашингтоном стратегической стабильности.
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