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НОВОСТИ

В Казахстане будет создана следственная группа для выявления причин беспорядков

11:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в стране и привлечения к ответственности всех виновных. Об этом сообщила в четверг его пресс-служба.

"Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных", - говорится в сообщении на сайте президента.

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