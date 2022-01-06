В Казахстане будет создана следственная группа для выявления причин беспорядков
11:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных", - говорится в сообщении на сайте президента.
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