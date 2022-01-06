В Казахстане будет создана следственная группа для выявления причин беспорядков

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в стране и привлечения к ответственности всех виновных. Об этом сообщила в четверг его пресс-служба.



"Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных", - говорится в сообщении на сайте президента.



