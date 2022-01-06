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Законопроект о вакцинном пропуске одобрен во Франции в первом чтении

11:20 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) около 5:30 утра по местному времени (7:30 мск) в четверг одобрило в первом чтении законопроект о вакцинном пропуске. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

"За принятие [законопроекта] проголосовали 214 [парламентариев], против - 93, воздержались - 27", - отмечается в сообщении. Заседание, в ходе которого был одобрен законопроект, началось в среду.

Выступая в четверг утром в эфире телеканала Бэ-эф-эм, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что приветствует принятие документа в первом чтении. Кастекс также подтвердил, что в правительстве рассчитывают, что документ вступит в силу 15 января.

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