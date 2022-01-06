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НОВОСТИ

В результате беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек - Минздрав

12:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1 тыс. человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане, из них почти 400 госпитализированы. Об этом сообщил Минздрав страны, данные были приведены в четверг в эфире телеканала "Хабар-24".

"Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", - зачитала ведущая новостной программы официальные данные ведомства.

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