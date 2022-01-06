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На Украину 17 января вернется Порошенко, чтобы участвовать в судебном заседании

12:20 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятый президент Украины Петр Порошенко вернется на родину 17 января и примет участие в судебном заседании. Об этом он написал в четверг на своей странице в "Фейсбуке".

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", - отметил он.

Порошенко проинформировал, что на следующей неделе будет "работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии", а также отметил, что 2022 год начался с "черных лебедей", упомянув при этом протесты в Казахстане и предстоящую встречу советников нормандского формата (Германия, Франция, Россия и Украина) в Москве, которая пройдет без представителей Киева.


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