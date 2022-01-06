У населенных пунктов в Донбассе украинская армия разместила танки и БТР

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военнослужащие в нарушение договоренностей об обеспечении перемирия разместили более 20 танков и БТР возле населенных пунктов в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Народной милиции Луганской народной республики.



"В зоне ответственности 79-й бригады (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) отмечено нахождение одного бронетранспортера БТР-80 вблизи населенного пункта Геевка. В зоне ответственности 24-й бригады зафиксированы 23 танка Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное", - цитирует сообщение оборонного ведомства агентство Луганскинформцентр.



Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, в районах населенных пунктов Врубовка и Попасная украинские подразделения использовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления беспилотного летательного аппарата ОБСЕ.



