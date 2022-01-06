У населенных пунктов в Донбассе украинская армия разместила танки и БТР
13:30 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В зоне ответственности 79-й бригады (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) отмечено нахождение одного бронетранспортера БТР-80 вблизи населенного пункта Геевка. В зоне ответственности 24-й бригады зафиксированы 23 танка Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное", - цитирует сообщение оборонного ведомства агентство Луганскинформцентр.
Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, в районах населенных пунктов Врубовка и Попасная украинские подразделения использовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления беспилотного летательного аппарата ОБСЕ.
НОВОСТИ
- 13:20 06.01.2022
- На пять офисов телевещателей в Алма-Ате напали мародеры, пострадал сотрудник - СМИ
- 13:10 06.01.2022
- В Киргизии не удалось собрать кворум, чтобы обсудить отправку миротворцев в Казахстан
- 12:20 06.01.2022
- На Украину 17 января вернется Порошенко, чтобы участвовать в судебном заседании
- 12:10 06.01.2022
- В результате беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек - Минздрав
- 11:20 06.01.2022
- Законопроект о вакцинном пропуске одобрен во Франции в первом чтении
- 11:10 06.01.2022
- В Казахстане будет создана следственная группа для выявления причин беспорядков
- 10:30 06.01.2022
- Увязка гарантий безопасности со стратегической стабильностью РФ не устраивает - Рябов
- 10:20 06.01.2022
- Из-за сильного снегопада в Токио отменены более 60 внутренних авиарейсов
- 10:10 06.01.2022
- Подходящего кандидата на должность посла в Киеве у США пока нет - СМИ
- 09:30 06.01.2022
- В Сирии и Ираке растет число вылазок проиранских сил - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать