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НОВОСТИ

На пять офисов телевещателей в Алма-Ате напали мародеры, пострадал сотрудник - СМИ

13:20 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офисы телевещателей "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК в Алма-Ате подверглись нападениям мародеров. Об этом сообщил в четверг телеканал "Хабар-24".

По его данным, от рук преступников пострадал сотрудник "Казахстана". На месте сейчас работает пожарная служба.


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