На пять офисов телевещателей в Алма-Ате напали мародеры, пострадал сотрудник - СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офисы телевещателей "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК в Алма-Ате подверглись нападениям мародеров. Об этом сообщил в четверг телеканал "Хабар-24".



По его данным, от рук преступников пострадал сотрудник "Казахстана". На месте сейчас работает пожарная служба.





