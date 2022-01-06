На пять офисов телевещателей в Алма-Ате напали мародеры, пострадал сотрудник - СМИ
13:20 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, от рук преступников пострадал сотрудник "Казахстана". На месте сейчас работает пожарная служба.
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