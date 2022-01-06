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В Пермском крае выявлен первый случай омикрон-штамма коронавируса

14:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай штамма "омикрон" коронавируса выявлен в Пермском крае, сообщается в четверг на сайте регионального Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора информирует о выявлении первого случая заболевания штаммом "омикрон" в Пермском крае. Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Биологический материал был доставлен в ФБУН "Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной" Роспотребнадзора для фрагментного секвенирования, в результате которого подтвержден штамм "омикрон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент был госпитализирован в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу, болезнь проходила в легкой форме. Лица, с которыми больной мог контактировать дома или на работе, также были обследованы, их результаты анализов на COVID-19 отрицательные. "Дальнейшее распространение вируса не произошло из-за проведения своевременных противоэпидемических мероприятий. Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществлялся сотрудниками органов внутренних дел", - сообщили в Роспотребнадзоре.

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