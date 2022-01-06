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Помощь Казахстану в рамках ОДКБ готова оказать Минск - МИД Белоруссии

14:20 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии готовы оказать помощь Казахстану и до конца выполнят союзнические обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, распространенном в четверг в связи с событиями в Казахстане.

"Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства, - указывается в тексте. - В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан". При этом отмечается, что отправка миротворцев будет осуществляться "в полном соответствии с законом Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года".

В Минске охарактеризовали происходящие в Казахстане события как попытка насильственного переворота. "Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны", - говорится в заявлении. "Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам". - отмечается в заявлении.

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