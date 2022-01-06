В Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету, мобильного подключения пока нет
15:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выход во всемирную паутину в городе оказался заблокирован примерно в 04:00 по местному времени (01:00 мск), но сотовая связь функционировала относительно стабильно.
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