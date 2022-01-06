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НОВОСТИ

В Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету, мобильного подключения пока нет

15:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана несколько часов, в четверг снова возобновлен. При этом, как передает корр. ТАСС, подключение к мобильному интернету по- прежнему невозможно.

Выход во всемирную паутину в городе оказался заблокирован примерно в 04:00 по местному времени (01:00 мск), но сотовая связь функционировала относительно стабильно.

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