Два подозреваемых в убийстве девочки в Костроме арестованы по решению суда
15:20 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на два месяца", - сообщила собеседница агентства.
Как рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, в настоящий момент следователи назначили судебно-медицинскую, медико-криминалистическую, трасологическую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую судебные экспертизы, ведут допросы свидетелей. "Для оказания практической помощи прибыл следователь-криминалист Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Продолжаются следственные действия с участием подозреваемых, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - уточнили в пресс- службе.
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