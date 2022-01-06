Два подозреваемых в убийстве девочки в Костроме арестованы по решению суда

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свердловский районный суд Костромы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум подозреваемым в убийстве пятилетней девочки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.



"Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на два месяца", - сообщила собеседница агентства.



Как рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, в настоящий момент следователи назначили судебно-медицинскую, медико-криминалистическую, трасологическую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую судебные экспертизы, ведут допросы свидетелей. "Для оказания практической помощи прибыл следователь-криминалист Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Продолжаются следственные действия с участием подозреваемых, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - уточнили в пресс- службе.



