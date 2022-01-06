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На случай вторжения на Украину, Лондон готовит санкции против РФ - МИД Великобритании

16:50 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и ее союзники готовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае якобы возможного вторжения России на Украину. Об этом заявила в четверг глава МИД королевства Лиз Трасс, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы ясно дали понять, что любое дальнейшее военное вторжение на территорию Украины повлечет за собой масштабные последствия, включая скоординированное применение санкций, которые серьезно отразятся на российских интересах и экономике страны, - сказала она. - Соединенное Королевство вместе со своими союзниками работает над этими санкциями, в том числе высокоэффективными мерами, направленными против российского финансового сектора и физических лиц. Мы также оказываем Украине необходимую поддержку в сферах экономики и безопасности".

В свете ситуации на российско-украинской границе Трасс призвала Москву соблюдать международные обязательства и условия Минских соглашений. Она в очередной раз повторила, что вторжение на Украину стало бы "серьезнейшей стратегической ошибкой" Москвы и назвала Россию агрессором, который якобы "пытается оправдать свои агрессивные действия", обвиняя НАТО в провокациях.

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