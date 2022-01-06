Работа консульства ФРГ в Алма-Ате приостановлена - сводка германского МИД

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ в связи с ситуацией в Казахстане приостановила работу консульства в Алма-Ате, рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок туда. Об этом говорится в обновленной в четверг сводке германского МИД по ситуации за рубежом.



"Ввиду текущей ситуации генеральное консульство в Алма- Ате закрыто до дальнейшего распоряжения, консульское сопровождение возможно через посольство в Нур-Султане. Кроме того, есть сложности с ПЦР-тестами. На время режима ЧП не рекомендуется осуществлять необязательные поездки в Казахстан и любые поездки в Алма-Ату и область", - говорится в сообщении.



