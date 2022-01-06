На площади Республики в Алма-Ате военные стреляют по зачинщикам беспорядков и машинам
17:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Огонь не стихает на площади уже минут пятнадцать, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым - непонятно, туда не подойти", - сказал один из очевидцев.
Собеседники агентства подтвердили, что военные мгновенно окружили площадь и начали спецоперацию, не выходя из машин. Они потребовали покинуть площадь и предупредили об открытии огня.
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