На площади Республики в Алма-Ате военные стреляют по зачинщикам беспорядков и машинам

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельба на площади Республики в Алма-Ате продолжается, военные ведут огонь по зачинщикам беспорядков и машинам, сообщают в четверг ТАСС очевидцы.



"Огонь не стихает на площади уже минут пятнадцать, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым - непонятно, туда не подойти", - сказал один из очевидцев.



Собеседники агентства подтвердили, что военные мгновенно окружили площадь и начали спецоперацию, не выходя из машин. Они потребовали покинуть площадь и предупредили об открытии огня.



