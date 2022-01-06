Казахстан нельзя отдать как Украину, это буде подарок для США и НАТО - Лукашенко

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан отдать нельзя, как это было в случае с Украиной.



"Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя <...>. Потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО", - сказал он во время выступления, видеофрагмент которого размещен в близком к пресс-службе главы государства телеграм-канале "Пул Первого".



