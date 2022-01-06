В Казахстан прибыли первые силы миротворцев ОДКБ из России - МО РФ
18:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", - сказали в военном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что в настоящее время подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ - на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром "Ульяновск- Восточный", где осуществляется погрузка на самолеты военно- транспортной авиации. В военном ведомстве отметили, что российский миротворческий контингент перебрасывается со штатной техникой.
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