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НОВОСТИ

В Казахстан прибыли первые силы миротворцев ОДКБ из России - МО РФ

18:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВКС РФ доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ - на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром "Ульяновск- Восточный", где осуществляется погрузка на самолеты военно- транспортной авиации. В военном ведомстве отметили, что российский миротворческий контингент перебрасывается со штатной техникой.

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