Миротворческая рота ВС Белоруссии отправилась в Казахстан - Минобороны

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии отправилась в четверг в Казахстан. Об этом заявил белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.



"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан, способной привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент. Мною принято решение, и оно утверждено президентом Республики Беларусь, для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций", - отметил глава оборонного ведомства.



Он проинформировал, что подразделение прошло весь комплекс обучения, подготовлено для выполнения подобных задач и укомплектовано только военнослужащими по контракту. Хренин уточнил, что минувшей ночью оно совершило марш в район аэродрома Мачулищи, где была осуществлена погрузка на российские самолеты.



