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НОВОСТИ

Команда Северной Кореи не поедет на зимнюю Олимпиаду в Пекин

09:01 07.01.2022 Источник: Интерфакс

Олимпийский комитет и министерство физической культуры и спорта КНДР в письме Олимпийскому комитету КНР и оргкомитету зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине уведомили, что Северная Корея не сможет участвовать в Олимпиаде, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы сообщили, что не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии", - говорится в сообщении.

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