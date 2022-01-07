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НОВОСТИ

Силы ОДКБ прибыли для реализации функций прикрытия - Токаев

09:05 07.01.2022 Источник: Интерфакс

Контингент ОДКБ будет выполнять в Казахстане функции прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Этот контингент (ОДКБ - ИФ-К) прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов", - сказал Токаев на заседании контртеррористического штаба в пятницу.

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