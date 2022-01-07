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Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана - администрация президента

09:10 07.01.2022 Источник: Интерфакс

Правопорядок восстановлен в Казахстане, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

"Правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована", - сказал Абаев в эфире гостелеканала "Хабар 24".

"Протесты в Алматы начались 3 января, поначалу они носили мирный характер. Полиция, Нацгвардия принципиально не применили в отношении протестующих огнестрельное оружие. Однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию и беспорядков. Толпу возглавили бандиты и террористы с оружием, с арматурами, дубинками, и коктейлями Молотова в руках", - сказал Абаев.

"Бандиты промышляли мародерством, а вторая организованная группа боевиков террористов осуществляла точечные нападения на оружейные магазины, отбирала средства связи у полиции. Захватчики действовали профессионально. Прежде всего они захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов в Алматы", - добавил он.

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