Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 7 января, 2021

09:30 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 300 млн 298 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 472 тыс. 629 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.