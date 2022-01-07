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Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 7 января, 2021

09:30 07.01.2022 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 300 млн 298 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 472 тыс. 629 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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