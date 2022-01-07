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НОВОСТИ

Аэропорт Алма-Аты до вечера 7 января не откроется - СМИ

10:31 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка работы аэропорта Алма-Аты продлена до 21:00 (18:00 мск) 7 января. Об этом в пятницу сообщил телеканал «Хабар-24» со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.Ранее ожидалось, что транспортный объект восстановит работу к обеду пятницы.

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