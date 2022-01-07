Железнодорожное движение в Казахстане восстановлено
10:00 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обеспечен пропуск поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции открыты для движения», — говорится в сообщении крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети республики «Казахстан темир жолы» (КТЖ). «Все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения», — отмечается в сообщении КТЖ.
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