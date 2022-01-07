Аэропорт Алма-Аты взят под контроль при помощи миротворцев - Минобороны РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты», — сказал Конашенков.