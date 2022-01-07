ВКС России использует более 75 самолетов для переброски миротворцев в Казахстан

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — сказал Конашенков.

По его словам, российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении.