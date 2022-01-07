Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ России

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», — сказал он.