0
0
152
НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 7 января, 2022

11:45 07.01.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 735 случаев, это на 9% больше, чем днем ранее; умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 834 (11,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. Днем ранее, в четверг, было выявлено 15,32 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:45 07.01.2022
СБУ проводит прверку "отдельных граждан Казахстана"
0
0
12:07 07.01.2022
Если террористы не сдадутся, они будут уничтожены - Токаев
0
101
12:00 07.01.2022
Токаев: Важно понять, почему государство «проспало» подготовку терактов
0
122
11:20 07.01.2022
Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ России
0
191
11:10 07.01.2022
ВКС России использует более 75 самолетов для переброски миротворцев в Казахстан
0
215
11:00 07.01.2022
Аэропорт Алма-Аты взят под контроль при помощи миротворцев - Минобороны РФ
0
225
10:31 07.01.2022
Аэропорт Алма-Аты до вечера 7 января не откроется - СМИ
0
223
10:00 07.01.2022
Железнодорожное движение в Казахстане восстановлено
0
217
09:30 07.01.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 7 января, 2021
0
286
09:10 07.01.2022
Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана - администрация президента
0
356

Возврат к списку