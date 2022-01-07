Данные о заражении COVID-19 в России на 7 января, 2022

11:45 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 735 случаев, это на 9% больше, чем днем ранее; умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 834 (11,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. Днем ранее, в четверг, было выявлено 15,32 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки.