Данные о заражении COVID-19 в России на 7 января, 2022
11:45 07.01.2022 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 834 (11,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. Днем ранее, в четверг, было выявлено 15,32 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки.
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