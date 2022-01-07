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Токаев: Важно понять, почему государство «проспало» подготовку терактов

12:00 07.01.2022 Источник: НГ-Online

Предстоит «разбор полетов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацие, - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу 7 января.

"Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке.

Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов.

Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость", - сказал глава государства.

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