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НОВОСТИ

Если террористы не сдадутся, они будут уничтожены - Токаев

12:07 07.01.2022 Источник: НГ-Online

Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен, -  сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу 7 января."

"Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе", - сказал глава государства.

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