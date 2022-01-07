Если террористы не сдадутся, они будут уничтожены - Токаев

12:07 Источник: НГ-Online

Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен, - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу 7 января ."

"Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе", - сказал глава государства.