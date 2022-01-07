Если террористы не сдадутся, они будут уничтожены - Токаев
12:07 07.01.2022 Источник: НГ-Online
"Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе", - сказал глава государства.
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